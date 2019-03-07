مندوب عربي يزوّر 370 وصل استلام لاختلاس أموال

المصدر: دبي ــ رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، اتهام مندوب علاقات عامة، عربي بتزوير 370 وصل استلام تابع لدائرة حكومية محلية، واختلاس 720 ألف درهم من جهة عمله.

وقالت النيابة إن المتهم الذي يعمل في شركة مقاولات، زور الايصالات على غرار المحررات الصحيحة، التي تصدر من الدائرة الحكومية بما عليها من شعار لها وللحكومة، وسلمها لجهة عمله محتجا بصحتها لتنفيذ جريمة الاختلاس.

وأوضحت النيابة ان المتهم البالغ من العمر 27 عاما كان مسؤولا عن تخليص معاملة شركته لدى الجهات الحكومية، مشيرة الى ان شركته كانت تسلمه في العامين الماضيين مبالغ مالية عبارة عن شيكات لإنهاء معاملاتها الخاصة لدى "الدائرة الحكومية" التي تبين لدى مراجعتها ان المتهم سلمها 72 الف درهم فقط، في حين ان مجموع ما استلمه هو 792 الف درهم، وهو ما اثار الشك باختلاسه للأموال المفقودة، وتبين بالفعل انه اختلسها من خلال تسليم جهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها للدائرة المذكورة في الدعوى، للادعاء بانه سدد رسوم المعاملات المستحة على شركته.