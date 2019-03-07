مصرفي يستولي على 306 آلاف من حساب عميل متوفى

المصدر: دبي ــ رامي عايش

كشفت النيابة العامة في دبي عن "تورط" موظف خليجي في أحد المصارف، بالاستيلاء على 306 الاف درهم من حساب عميل من جنسيته عن طريق الحيلة وتزوير محررات رسمية باستغلال وظيفته، بما فيها فك وديعة استثمارية طويلة الاجل قيمتها 100 ألف درهم.

وقالت النيابة في أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، إن المتهم البالغ من العمر 35 عاما زور 25 إيصال سحب نقدي صادر من المصرف الذي يعمل فيه والخاصة بالسحب من الحساب البنكي للمجني عليه، مثلما زور توقيعات عليها ونسب صدورها للحساب سالف الذكر على خلاف الحقيقة.

كما أوضحت النيابة أن المتهم الذي يعمل في مركز خدمة العملاء، زور كذلك استمارة طلب فك وديعة استثمارية طويلة الاجل صادرة من المصرف نفسه وخاصة بحساب المجني عليه، ووقعها زورا وأثبت فيها رغبة صاحب الحساب فكها من حسابه المصرفي بقيمة 100 ألف درهم.

وقال رئيس الصرافين في المصرف قيد الدعوى في التحقيقات النيابية ان المتهم حضر لاحد الصرافين في المصرف، ومعه إيصال لصرف 30 الف درهم من حساب العميل المجني عليه، وبحسب الإجراءات المتبعة فإن رئيس الصرافين يجب أن يوافق على صرف مثل هذه المبالغ بشرط، إبراز الهوية الأصلية للعميل، إلا أن المتهم، أخبره أن المجني عليه سالف الذكر موجود في المصرف ومتواجد في منطقة خدمة العملاء المميزة، وعليه وافق على صرف المبلغ المذكور، وتوجه برفقة المتهم إلى "المنطقة"، وتفاجأ أن المجني عليه ليس موجوداً، وعند مواجهة المتهم، أخبره الأخير أن العميل أخذ المبلغ المالي وغادر، وهو ما زرع بذور الشك في نفسه.

وأضاف رئيس الصرافين أنه بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالفرع، تبين أن المتهم أخذ قيمة الوصل وهو 30 ألف درهم، ووضعها في جيبه، وأن المجني عليه لم يحضر أصلا الى الفرع كون "الشاهد" على علم بالأخير منذ 13 سنة، مشيرا الى انه بمراجعة حساب المجني عليه تبين ان هناك عددا كبيرا من المعاملات التي تمت وبمبالغ مالية اقل من 30 ألف درهم، "وهو ما أكد فرضية تورط المتهم بعملية الاستيلاء خصوصا وان العميل المجني عليه لم يعتد على سحب مبالغ مالية قليلة من حسابه".

وذكر المتحدث نفسه انه بمراجعة المتهم اعترف بالاستيلاء على تلك المبالغ واعدا بإعادتها، وانه حاول التواصل مع المجني عليه اثناء تدوين افادته في مركز الشرطة، الا انه علم بانه توفي خارج البلاد بسبب المرض وفق ما أكده أبناؤه.