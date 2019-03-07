شرطي يرفض راتباً شهرياً 50 ألف درهم من "مُخبر"

المصدر: دبي ــ رامي عايش

حالت أمانة ونزاهة شرطي وحرصه على وطنه وعمله في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي دون موافقته على الحصول على 50 ألف درهم راتبا شهريا، و 30 الفا أخرى لمرة واحدة، من مخبر يتعاون معه في الإبلاغ عن أماكن أوكار تجارة المشروبات الكحولية في دبي، عرض عليه هذه الرشوة مقابل امتناعه وافراد قسم مكافحة جرائم المشروبات الكحولية عن الدخول الى منطقة عمال المحيصنة، وإبلاغ "الأخير" بموعد مداهمة أفراد القسم للأشخاص الذين يتاجرون بالخمور في تلك المنطقة، حتى لا يلقى القبض عليهم متلبسين بهذه الجريمة.

وتشير التفاصيل الواردة في امر إحالة المتهم الى محكمة الجنايات في دبي اليوم الى ان المتهم كان على علاقة صداقة مع الشرطي امتدت ثلاث سنوات قبل واقعة الرشوة، اذ كان يعمل معه مخبرا ويزوده بأية معلومات حول تجارة المشروبات الكحولية في منطقة المحيصنة، والحاصل ان المتهم حاول التوسط بين تاجر خمور صديق، وبين الشرطي، من اجل امتناع الاخير عن إلقاء القبض على بائعي المشروبات الكحولية الذين يعملون لديه، وإبلاغ "الوسيط" بمواعيد مداهمة افراد "قسم المكافحة"، مقابل 30 ألف درهم لمرة واحدة، و 50 الف درهم راتبا شهريا.

كما دلت التحقيقات ان الشرطي أخبر مسؤوله بموضوع الرشوة، وتم استدراج المتهم وضبطه متلبسا اثناء تسليم الشرطي المبلغ "المتفق عليه" بعد نصب كمين له.