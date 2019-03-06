3 أشهر حبساً لخادمة سرقت 15 ألف درهم من أسرة مواطنة

المصدر: عجمان - البيان

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم على المتهمة (ب، ج، م) آسيوية الجنسية، تبلغ من العمر 28 عاماً، بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، ومصادرة الأموال والمقتنيات الخاصة بالجريمة، وذلك لقيامها بسرقة 15 ألف درهم وجهاز حاسوب محمول وهاتف متحرك من بيت كفيلها، وهربت وتركت الأطفال وحدهم، دون وجود الوالدين.

وتشير واقعة الدعوى، وفق أقوال الشاكي، إلى ن المتهمة، وهي خادمة آسيوية الجنسية، قامت بسرقة جهاز حاسب آلى وهاتف نقال وحقيبة سفر، ومبلغ 15 ألف درهم من داخل المنزل، وهربت، وتركت أطفاله وحدهم، وهي عملت معهم فقط فترة 12 يوماً، وعند هروبها من المنزل، كان الشاكي وزوجته خارج المنزل، وأنكرت المتهمة التهم المسندة إليها بأنها سرقت المال، وأقرت بسرقة جهاز الحاسب الآلي، وأن الهاتف قدم لها هدية من ربة المنزل، بغرض التواصل معها، وذكرت أنها عملت مع الأسرة لـ 20 يوماً.