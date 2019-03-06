21 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية بالشارقة في 2018

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في الشارقة نحو 21 % خلال العام الماضي مقارنة بمعدل الوفيات خلال العام 2017 بفارق 22 حالة وفاة، حيث بلغ عدد الوفيات 83 حالة وفاة في العام 2018 بينما سجل العام الذي سبقه 105 حالات وفاة على مستوى إمارة الشارقة، أما وفيات حوادث الدهس فانخفضت بنسبة 25 % في 2018 مقارنة بالعام الذي يسبقه، فقد بلغت 30 وفاة في العام 2018، بينما سجل العام 2017، 40 وفاة بفارق 10 حالات وفاة، أما فيما يخص الحوادث المرورية بشكل عام فقد انخفضت 14 بالمئة مقارنة بـ2017 بفارق 70 حادثاً.

واشتملت الحوادث على حوادث صدم وتصادم وتدهور، 445 حادثاً .

عوامل

وأفاد العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام إدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن نسبة الحوادث المرورية انخفضت بشكل عام خلال العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، وبفارق 70 حادثاً، لافتا إلى انخفاض نسبة المخالفات بشكل عام، مستنداً إلى عدد المخالفات التي تم تحريرها في 2018، وعددها مليون و467 ألف مخالفة، فيما كان عدد المخالفات في عام 2017 مليوناً و626 ألف مخالفة.

في حين بلغ عدد المخالفات المرورية التي تم تحريرها خلال عام 2018 مليون و826 ألف و 666 مخالفة، مقابل مليون 467 ألف و 861 مخالفة في علم 2017 مسجلة انخفاضا بنسبة 19%‎

معايير

وبيّن أن من أهم العوامل التي أدت إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في إدارة المرور وأسهمت في خفض المخالفات، تطبيق معايير السلامة المرورية على 5 طرقات رئيسية تكثر فيها الحوادث، وتغطية الشارقة بـ 66 دورية مرورية على مدار 24 ساعة، ونشر 471 مادة إعلامية متنوعة عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي بالدولة، وتنفيذ 13 حملة توعية مرورية بمشاركة 60 جهة حكومية وخاصة، واستفاد منها نحو 232716، بنسبة ارتفاع 87.3% عن العام 2017، لافتاً إلى أن نسبة ارتكاب المخالفات انخفضت في عام 2018، إذ تم تحرير مليون و467 ألف مخالفة، فيما كان عدد المخالفات المحررة في عام 2017 مليوناً و626 ألف مخالفة.