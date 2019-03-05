13.8 % انخفاض حالات الوفاة بحوادث مرورية في الدولة خلال 2018

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

كشف اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، أن إجمالي وفيات الحوادث المرورية التي وقعت في 2018، بلغ 468 حالة وفاة، مقابل 543 عام 2017، بانخفاض مقداره 75 حالة وفاة، وبنسبة بلغت 13.8 % على مستوى الدولة.

تقييم

وأوضح أنه تم تسجيل انخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان، من 4.52 عام 2017، إلى 3.83 عام 2018.

وقال: إن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، تشير إلى انخفاض إجمالي عدد الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، إلى 3712 حادثاً مرورياً، مقارنة بـ 4103 حوادث عام 2017، مسجلةّ انخفاضاً بلغ 391 حادثاً، وبنسبة انخفاض بلغت 9,5 % على مستوى الدولة.

أسباب

وأرجع اللواء الزفين انخفاض الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها، إلى فاعلية الإجراءات التي تطبقها الوزارة، والجهود التي تبذلها القيادات العامة للشرطة ومديريات وإدارات المرور والترخيص، من أجل الارتقاء بالسلامة المرورية، من خلال استراتيجية الوزارة لضبط أمن الطرق، وإيجاد بيئة مرورية آمنة، تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم، مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

حملة

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة بالمجلس المروري الاتحادي، والإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، أطلقت الحملة المرورية الموحدة الأولى لهذا العام، وجاءت تحت شعار «لا تنشغل بغير الطريق»، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية في الدولة، وتوعية أفراد المجتمع حول السلوكيات السلبية والخاطئة التي تشغل بعض السائقين عن القيادة بحذر، والمخاطر الناجمة عنها، وقد سببت، كما رصدتها الأجهزة المعنية، حوادث جسيمة، تسببت بوفيات وإصابات وخسائر مادية، وتأتي هذه الحملة، ضمن 4 حملات فصلية مرورية، تنظمها الوزارة بناء على دراسات قائمة على الإحصاءات السنوية.

12.5 %

أوضح اللواء محمد الزفين أن إجمالي عدد الإصابات المرورية المسجلة العام الماضي، بلغ 5130 إصابة، مقارنة بـ 5861 إصابة عام 2017، مسجلةّ انخفاضاً بلغ 731 إصابة، وبنسبة 12,5 %.