يعتدي على موظفي محطة بترول ويستولي على 980 درهماً

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس محصل ديون عربياً في العشرينيات من عمره، بتهمة إثارة الذعر في محطة بترول تقع في منطقة الطوار الثالثة، والاعتداء على 3 موظفين فيها باستخدام قضيب حديدي، إضافة إلى سرقة 980 درهماً من خزنة المحاسبة الخاصة بالمحطة.

وأوضحت النيابة أن المتهم الذي نفذ جريمته بعد منتصف ليل الواقعة، تحت تأثير المشروبات الكحولية، دخل على 3 موظفين في المحطة بينما كانوا يتناولون وجبة طعام، وبيده قضيب حديدي اعتدى بواسطته على هؤلاء الموظفين الذين اضطروا للهروب من الاستراحة إلى خارج المحطة، هرباً من أذى المهاجم، الذي توجه مباشرة إلى ناحية طاولة المحاسبة في متجر المنشأة، واستخدم أداة الاعتداء في فتح درج الخزنة وسرقة 980 درهماً منها، والهروب من المكان بواسطة سيارة كان يستقلها.

ودلت التحقيقات الشرطية والنيابية أن المتهم هو من أصحاب السوابق، وأنه ارتكب عدة جرائم مشابهة في يوم الواقعة قيد الدعوى، موضحة أنه بالبحث والتحري عنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المحطة، تبين أنه استخدم سيارة مستأجرة، وأنه مضبوط لدى شرطة الشارقة لارتكابه واقعة مشابهة في الإمارة ذاتها، قبل أن يتم استصدار إذن من النيابة العامة لإحضاره من الشارقة بعد صدور حكم بحقه، من أجل استجوابه في قضية الاعتداء في «محطة الطوار»، ومن ثم إرجاعه إلى إمارة الشارقة.