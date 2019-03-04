الاستيلاء على 873 ألف درهم من حساب آسيوية بمحررات مزورة

المصدر: دبي - رامي عايش

تفاجأت سيدة آسيوية، لدى عودتها من إجازة خارجية، بأن رصيدها في البنك هو صفر، رغم أنها تركت في الحساب قبل السفر 873 ألف درهم.

الصدمة ألمّت بها عندما قصدت إحدى ماكينات الصراف الآلي لسحب مبلغ من رصيدها، وتفاجأت بأن «رصيدها غير كافٍ» لسحب المبلغ المطلوب، لتسارع في الذهاب إلى البنك، وتطلب كشف حساب، وتكتشف أن رصيدها بالفعل صفر، بعدما تعرض إلى اختراق وسرقة، بعد تزوير شريحة هاتفها، ومحررات رسمية أخرى تخصها تم تقديمها للبنك لإتمام الجريمة.

ودلت التحقيقات أن «شريكاً» آسيوياً في العشرينيات من عمره، اشترك مع آخرين هاربين في تزوير محرر رسمي، عبارة عن تحويل رقم الهاتف من اسم شركة المجني عليها إلى اسم شركة أخرى، وتزوير صورة بطاقة هوية المجني عليها.