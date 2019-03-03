مخمور عربي يثير الذعر في محطة محروقات ويعتدي على موظفين

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس محصل ديون عربيا في العشرينيات من عمره، بتهمة إثارة الذعر في محطة محروقات تقع في منطقة الطوار الثالثة، والاعتداء على 3 موظفين فيها باستخدام قضيب حديدي، إضافة الى سرقة 980 درهما من خزنة المحاسبة الخاصة بالمحطة.

وأوضحت النيابة ان المتهم الذي نفذ جريمته بعد منتصف ليل الواقعة، تحت تأثير المشروبات الكحولية، دخل على 3 موظفين في المحطة بينما كانوا يتناولون وجبة طعام، وبيده قضيب حديدي اعتدى بواسطته على هؤلاء الموظفين الذين اضطروا للهروب من الاستراحة الى خارج المحطة، هربا من اذى المهاجم، الذي توجه مباشرة الى ناحية طاولة المحاسبة في متجر المنشأة، واستخدم أداة الاعتداء في فتح درج الخزنة وسرقة 980 درهما منها، والهروب من المكان بواسطة سيارة كان يستقلها.

ودلت التحقيقات الشرطية والنيابية ان المتهم هو من اصحاب السوابق، وانه ارتكب عدة جرائم مشابهة في يوم الواقعة قيد الدعوى، موضحة انه بالبحث والتحري عنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المحطة، تبين انه استخدم سيارة مستأجرة، وانه مضبوط لدى شرطة الشارقة لارتكابه واقعة مشابهة في الامارة ذاتها، قبل ان يتم استصدار اذن من النيابة العامة لإحضاره من الشارقة بعد صدور حكم بحقه، من اجل استجوابه في قضية الاعتداء في "محطة الطوار"، ومن ثم ارجاعه الى امارة الشارقة.