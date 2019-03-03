شرطة أبوظبي تعزّز قدرات عناصر الطوارئ في التعامل مع الحوادث

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت شرطة أبوظبي قدرات عناصر مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في التعامل مع الحوادث الطارئة، وضغوط وتحديات فرق الاستجابة الأولية.

وكانت مديرية الطوارئ والسلامة العامة، نظمت دورة بناء القدرات بالتعاون مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، من خلال برنامج تدريبي وعلمي نفذته جامعة ليستر بالمملكة المتحدة.

وتضمنت موضوعات الاختيار العلمي والمنهجي لطواقم الطوارئ و«المرور والدوريات والتحريات ومسرح الجريمة والإنقاذ والإسعاف والتدخل السريع».

وجرى تخريج المشاركين في الدورة بحضور العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب، والعقيد زايد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة.