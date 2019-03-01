حبس آسيويين استوليا على مليوني درهم من حساب رجل أعمال

المصدر: دبي ـ البيان

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، بحبس شابين آسيويين أحدهما عاطل عن العمل والآخر موظف شحن مدة سنة مع الإبعاد، لإدانتهما بتهمة، الاستيلاء على مليوني درهم من حساب رجل أعمال من جنسيتهما بطريقة احتيالية وبصفة كاذبة.

وقالت النيابة: إن المذكوريْن ولجا إلى حساب المجني عليه البنكي وانتحلا شخصيته، وطلبا تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني (أون لاين) ومن ثم تمكنا من الإجابة على الأسئلة الأمنية، قبل أن يرسل لهما البنك اسم المستخدم ورمز المرور علـى رقـم الهاتـف الـذي زوراه باسـم الضحية.

وأضافت النيابة أن المدانيْن استخدما حساب المجني عليه بعد الحصول على اسم المستخدم ورمز المرور واطلعا على بياناته كافة ومن ثم حولا مليوني درهم من حسابه إلى حساب شركته والمخول بالتوقيع عنها متهم هارب.

وذكرت أن المجرميْن استوليا على شريحة بدل فاقد باسم شركة المجني عليه، بأن أوهما موظف شركة الاتصالات بأن المتهم الثالث الهارب شريك ومدير في الشركة محل الدعوى، وقدما المستندات المزورة وطلبا شريحة بدل فاقد والذي كان ما شأنه خداع الموظف وحمله على استصدار وتسليم الشريحة للمتهميـن.