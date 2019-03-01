5 سنوات سجناً لأم حاولت قتل طفليها وشرعت في الانتحار

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت محكمة الجنايات في دبي أمس حكماً بالسجن 5 سنوات، وغرامة 2000 درهم، والإبعاد بحق أم آسيوية في منتصف عقدها الثالث من العمر، تجردت من الرحمة، ومشاعر الأمومة والعطف والحنان، وشرعت في قتل طفليها البالغ أحدهما من العمر 4 أعوام والثاني عامين، باستخدام وسادة وضعتها على وجههما لكتم أنفاسهما، قبل أن تحاول الانتحار بقطع شريان يدها بسكين، عندما شاهدتهما بلا حراك.

وبحسب التفاصيل الواردة في أمر الإحالة، فإن إسعاف الأم وطفليها من قبل الزوج وشقيقه وشقيقته، حال دون وفاتهم، إذ إن حضور الزوج إلى المنزل في الوقت المناسب، ودون علمه بوجود كارثة في منزله، كان بمثابة طوق نجاة لهذين الطفلين البريئين.

شهادة الزوج

وشهد الزوج البالغ من العمر 39 عاماً، بأنه عاد إلى المنزل بعد انتهائه من عمله، وبطرقه الباب لم يُفتح له الباب، فاستخدم مفتاحه الاحتياطي، ولدى توجهه إلى غرفة النوم، شاهد زوجته، مستلقية على السرير ويدها اليسرى مجروحة وتنزف دماً، ثم شاهد المجني عليهما طفليْه مطروحيْن على سريرهما وهما في حالة إغماء وبدون حركة، ليسارع إلى الاتصال بشقيقه المبلِّغ عن هذه الجريمة.