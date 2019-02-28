حبس آسيويين استوليا على مليوني درهم من حساب رجل أعمال

المصدر: دبي-رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، بحبس شابين اسيويين أحدهما عاطل عن العمل والآخر موظف شحن مدة سنة مع الابعاد، لإدانتهما بتهمة، الاستيلاء على مليوني درهم من حساب رجل اعمال من جنسيتهما بطريقة احتيالية وبصفة كاذبة.

وقالت النيابة ان المذكوريْن ولجا إلى حساب المجني عليه البنكي وانتحلا شخصيته، وطلبا تفعيل خدمة التحويل الالكتروني (أون لاين) ومن ثم تمكنا من الإجابة عن الاسئلة الأمنية، قبل ان يرسل لهما البنك اسم المستخدم ورمز المرور على رقم الهاتف الذي زوراه باسم الضحية.

وأضافت النيابة ان المدانيْن استخدما حساب المجني عليه بعد الحصول على اسم المستخدم ورمز المرور واطلعا على بياناته كافة ومن ثم حولا مليوني درهم من حسابه الى حساب شركته والمخول بالتوقيع عنها متهم هارب.

وذكرت ان المجرميْن استوليا على شريحة بدل فاقد باسم شركة المجني عليه، بان اوهما موظف شركة الاتصالات بان المتهم الثالث الهارب شريك ومدير في الشركة محل الدعوى، وقدما المستندات المزورة وطلبا شريحة بدل فاقد والذي كان ما من شأنه خداع الموظف وحمله على استصدار وتسليم الشريحة للمتهمين، خصوصا وان أحدهم –هارب-، كان مديرا وشريكا في شركة المجني عليه ولم يُطلب منه أصول تلك المستندات كونه قدم أصل شهادة عدم ممانعة.

اقوال المجني عليه

وشهد المجني عليه البالغ من العمر 40 عاما أنه غادر الدولة في أواخر يونيو الماضي وعاد بعد شهرين، ولدى مراجعته البنك لغرض تحديث بياناته، تفاجأ بخصم مبلغ مليوني درهم من حسابه على 10 دفعات، وتم تزويده بكشف حساب، فأنكر عليهم قيامه بأي عملية سحب أو تحويل من حسابه، مضيفا لهم انه لم يتلق أي رسالة على هاتفه حول خصم المبلغ من حسابه، فأشاروا عليه بفتح بلاغ لدى الشرطة.

وأضاف أنه بمراجعة شركة الاتصالات، تبين أن رقمه لا يعمل، فاستصدر بدل فاقد، واستفسر من الشركة عن سبب عدم تلقيه أي رسالة خصم من الحاسب على رقم جواله فأفادوه أن أحد الأشخاص تواصل مع الشركة وطلب بدل فاقد أثناء ما كان خارج الدولة، وقدم مستندات ومن ثم تم استصدار بظل فاقد له، وعليه تقدم بفتح بلاغ جنائي في مركز الشرطة ليتبين أن المتهمين انتحلوا شخصيته وتواصلوا مع شركة الاتصالات وقدموا مستندات مزورة وتمكنوا من استصدار شريحة هاتف باسم المجني عليه الذي ترد اليه رسائل السحب والايداع من حسابه ومن ثم تواصلوا مع البنك وانتحلوا شخصيته وتمكنوا من تفعيل خدمة تحويل المبالغ المالية الكترونيا عن طريق خدمة ال" اون لاين" ، واستلام اسم المستخدم ورمز المرور، قبل ان يتمكنوا من تحويل المبالغ المستولى عليها الى حساباتهم وحساب اشخاص اخرين.