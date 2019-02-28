5 سنوات سجناً لأم حاولت قتل طفليها بوسادة قبل شروعها في الانتحار

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بالسجن 5 سنوات، وغرامة 2000 درهم ، والإبعاد بحق أم آسيوية في منتصف عقدها الثالث من العمر، تجردت من الرحمة، ومشاعر الأمومة والعطف والحنان، وشرعت في قتل طفليها البالغ أحدهما من العمر 4 أعوام والثاني عامين، باستخدام وسادة وضعتها على وجهيهما لكتم أنفاسهما، قبل أن تحاول الانتحار بقطع شريان يدها بسكين، عندما شاهدتهما بلا حراك.

وبحسب التفاصيل الواردة في أمر الإحالة ، فإن إسعاف الأم وطفليها من قبل الزوج وشقيقه وشقيقته، حال دون وفاتهم، إذ إن حضور الزوج الى المنزل في الوقت المناسب، ودون علمه بوجود كارثة في منزله، كان بمثابة طوق نجاة لهذين الطفلين البريئين.

شهادة الزوج

وشهد الزوج البالغ من العمر 39 عاماً، بأنه عاد إلى المنزل بعد انتهائه من عمله، وبطرقه الباب لم يُفتح له الباب، فاستخدم مفتاحه الاحتياطي، ولدى توجهه الى غرفة النوم، شاهد زوجته ، مستلقية على السرير ويدها اليسرى مجروحة وتنزف دماً، ثم شاهد المجني عليهما طفليْه مطروحيْن على سريرهما وهما في حالة اغماء وبدون حركة، ليسارع الى الاتصال بشقيقه المبلِّغ عن هذه الجريمة، وبمجرد وصوله نقل الطفلين الى المستشفى، بينما تولى الزوج وشقيقته نقل المتهمة لتلقي العلاج.

واعترفت الأم خلال التحقيقات بأنها "شرعت في قتل طفليها المجني عليهما بكتم أنفاسهما بواسطة وسادة النوم، وبعد مشاهدتهما وهما بلا حراك، شرعت في الانتحار بقطع شرايين يدها اليسرى بسكين "، إلا أنه لم يظهر في ملف التحقيقات الدوافع التي تقف وراء ارتكاب الأم هذه الجريمة التي وقعت في ابريل الماضي، علما ان تقرير الطب الشرعي الصادر من مستشفى راشد والخاص بفحص المتهمة، اكد انها "لا تعاني من أي مرض نفسي، وانها مسؤولة عن تصرفاتها".