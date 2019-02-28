تأييد المؤبد لعامل قتل مسؤوله بعد رفض منحه إجازة

المصدر: دبي_رامي عايش

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم محكمة أول درجة القاضي بعقوبة السجن المؤبد بحق عامل آسيوي قتل مسؤوله في العمل طعناً بسكين في مقر سكن الشركة بمنطقة جبل علي الصناعية، لرفض الاخير إعطاءه إجازة للعودة إلى بلاده.

وتضمنت عقوبة السجن المؤبد غير "القتل" تورط المتهم في الشروع في قتل عامل آخر في الشركة حاول منعه من الاستمرار بتسديد الطعنات للضحية، ما أدى لتعرضه للإصابات.

ورفضت المحكمة أمس طلب الجاني لدى مثوله أمامها تخفيض عقوبة المؤبد ؛ في حين أنكر نيته تعمد قتل" مسؤوله".

وكان الجاني اعترف في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، بأنه قتل المجني عليه بعدة طعنات بسكين لأنه رفض قبل وقوع الجريمة بأسبوع منحه إجازة ومغادرة الدولة.

من جهته، قال ضابط في شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع الحادث واستمع إلى إفادة المجني عليه الثاني الذي تعرض لطعنات من الجاني نفسه الذي طعن المجني عليه الأول وحاول مهاجمته، لكنه قاومه وتحفظ عليه في المكان.