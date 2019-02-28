لصوص أطقم الذهب في قبضة شرطة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي 3 لصوص، أقدموا على سرقة 12 كيلو جراماً من الأطقم الذهبية، بقيمة تبلغ مليونين و400 ألف درهم، من متجر لبيع المجوهرات بأحد الأسواق التجارية في بني ياس، بعدما اعتقدوا للوهلة الأولى بأنهم أصبحوا من الأثرياء.

وأشار العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، إلى وقوع الحادثة في وقت متأخر من الليل، بحسب البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة بني ياس.

وذكر أن الإجراءات الأمنية، قادت في فترة وجيزة للتوصّل إلى هويات الجُناة، والقبض عليهم مختبئين في إحدى الغرف، بإحدى المناطق الصناعية، وبحوزتهم المشغولات الذهبية، وبعض المبالغ المالية المسروقة، واعترفوا بالسرقة، وعزمهم بيع الأطقم الذهبية بشكل متفرّق على المحال التجارية، مستخدمين هويات تعود لأشخاص آخرين.