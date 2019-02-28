ينتحل صفة ضابط مرور ويعض شرطياً أثناء ضبطه

المصدر: الشارقة – نورا الأمير

تعرض أحد أفراد الشرطة للاعتداء من قبل شخص خليجي الجنسية، أقدم على عضه في يده، محاولاً الهرب من داخل الدورية، بعد أن تم التحقيق معه، على خلفية استيقافه لعدد من الشاحنات على شارع محمد بن زايد، في المنطقة التي تفصل إمارة الشارقة عن عجمان، مدعياً لسائقيها أنه ضابط في المرور، وعليهم مخالفات مرورية بمبالغ تتجاوز العشرة آلاف درهم، وأنه سيقوم بإلغائها مقابل دفع كل شخص منهم ألف درهم.

واستمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة لأقوال اثنين من الشهود، حيث قال الأول أنه ورد بلاغ بوجود ازدحام مروري بشارع الشيخ محمد بن زايد، وبوصوله إلى المكان، وجد المتهم الماثل مترجلاً من مركبته، وبجواره عدد من الأشخاص، وبالسؤال، تبين أنه ينتحل صفة رجل أمن.

ويطلب مبالغ مالية من السائقين، وعليه، تم التحفظ عليه داخل دورية الشرطة، وأشار الشاهد إلى أن المتهم ادعى أنه مريض بالسكري، لكنه تشكك بأمره، إلا أن المتهم أخرج من جيبه ورقة، وعندما حاول بلعها، قام بمنعه، فعضه بيده محاولاً الهرب، لكن تم ضبطه بالتعاون مع زميله.

وقال الشاهد الثاني إن بلاغاً ورد حول ازدحام تسببت به شاحنات متوقفة، وأنه وجد المتهم متوقفاً على طرف الطريق، وسأله عن سبب توقفه، فادعى أنه يحتاج إلى من يوصله.

وأثناء ذلك وصل عدد من السائقين، وقالوا له إن المتهم طلب منهم مبالغ مالية لإلغاء مخالفات مرورية تتجاوز العشرة آلاف درهم، مدعياً أنه من رجال المرور، وتم استدعاء أفراد من مكافحة المخدرات، حيث كان المتهم يتصرف بصورة غير طبيعية.

وأصر المتهم على عدم طلب مبالغ مالية، وأن سبب توقفه هو عطل في المركبة، فيما طلب الدفاع، تكفيل موكله، فتم تأجيل القضية لـ 11 مارس المقبل.