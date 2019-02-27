وفاة خليجي في حادث دهس بأم القيوين

المصدر: أم القيوين: عصام الدين عوض

لقي خليجي مصرعه في حادث دهس على شارع الاتحاد في أم القيوين إثر تعرضه لحادث دهس على شارع الاتحاد، تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين بلاغاً بوقوع حادث دهس لشخص أثناء عبوره الشارع بالقرب من مركز تسهيل، أسفر عن إصابته بكسور مختلفة وتم نقله بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين.

وبحسب العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، فإن الحادث نتج عن عبور المتوفى من مكان غير مخصص للمشاة، الأمر الذي فاجأ سيدة تقود مركبة في نفس الاتجاه، فصدمته، داعياً السائقين إلى ضرورة التقيد بالقوانين المرورية والانتباه أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، وكذلك عابري الطريق الذين يجب عليهم التأكد من خلو الطريق قبل العبور.