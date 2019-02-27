محاكمة عربيين بتهمة سرقة حقيبة من أحد المساجد

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت محكمة استئناف أبوظبي أمس، النظر في قضية شابين من جنسية عربية، تتهمهما النيابة العامة، بسرقة حقيبة رجل من داخل أحد المساجد، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى قسم الشرطة من قبل الشاكي بقيام مجهولين بسرقة حقيبته التي تحتوي على مبالغ مالية ومستندات رسمية وجواز سفره الخاص أثناء تأديته للصلاة بداخل أحد المساجد.

توصلت تحريات الأجهزة الشرطية إلى تحديد المتهمين الأول والثاني اللذين ارتكبا الجريمة، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وإحالتهما إلى قسم التحقيق لسماع أقوالهم حول الوقائع المنسوبة في حقهم، حيث اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، معللين الواقعة بأن ذلك كان عن طريق الخطأ، وأنهما أخذاها بهدف الاحتفاظ بها لحين حضور صاحبها.