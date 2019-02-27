اتهام شقيقين بسرقة خمسيني على الطريق العام

المصدر: أبوظبي - البيان

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية شقيقين من جنسية عربية، متهمين بسرق خمسيني من نفس جنسيتهما على الطريق العام، بعد تقييد يديه وشلّ حركته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي ببلاغ إلى مركز الشرطة، يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه أثناء تواجده على الطريق العام، موضحاً أن السارقين شقيقان، من نفس جنسيته، وأنهما نجحا في سرقة 30 ألف درهم.

وأشار إلى أنه وفي يوم الواقعة، تفاجأ بالمتهمين وهما يستوقفانه على الطريق العام، حيث شرع الأول في تقييد يديه من الخلف، فيما قام المتهم الثاني بسلب ما معه من مقتنيات، وأخذ المبالغ المالية التي بحوزته، بالإضافة إلى هاتفه المتحرك، مضيفاً أن المتهم الأول حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وأنه كان يخطط مع المتهم الثاني لارتكاب الجريمة قبل مغادرته الدولة بيوم واحد.

ونفى المتهم الثاني كل ما جاء في شهادة الشاكي، وقرر أنه كان ينفق على الشاكي وأسرته، ولديه مجموعة من الأدلة والمراسلات البريدية التي تثبت أقواله، ملتمساً من هيئة المحكمة منحه أجلاً لتقديم تلك الأدلة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية لإعداد الدفاع وتقديم كافة المستندات التي تدعم أقواله.