5 مارس الحكم في قضية بيع جهاز تجميل محظور

المصدر: أبوظبي - البيان

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 5 مارس المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام صاحبة صالون تجميل نسائي بحيازة جهاز تجميل مضرة بالصحة العام.

وكانت النيابة العامة قد أحالت صاحبة المحل إلى القضاء، بعد ضبط موظفي التفتيش المعنيين، خلال دورية مفاجئة، إحدى العاملات في المحل وهي تقوم بعرض جهاز ممنوع من التداول، تم حظره من الجهات المعنية، وذلك نظراً لثبوت تسببه في حروق وأضرار بليغة، وفقاً للدراسات والأبحاث التي أجريت عليه.

وخلال الجلسة، أنكرت صاحبة المحل كافة التهم المنسوبة إليها، مضيفة أن الجهاز المضبوط لا يستخدم في الصالون الخاص بها، مرجعة السبب في ضبط الجهاز بداخل محلها إلى قيام إحدى مندوبات التسويق من الجنسية الأوروبية بعرض الجهاز على العاملات في المحل، بهدف بيعه.

وتابعت: «في ذلك الوقت، اتصلت بي إحدى العاملات في المحل لتبلغني بوجود جهاز متخصص في عمليات التجميل، حيث ادعت المندوبة أن الجهاز يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله من بين أفضل المعدات الحديثة المستخدمة في عالم التجميل»، مشيرة إلى أن فرق التفتيش قامت بضبط الجهاز في اليوم نفسه.