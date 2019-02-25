سرقة 2.3 مليون درهم من 3 مستثمرين بالحيلة والضرب

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي صباح اليوم بائعا عربيا في العشرينيات من عمره، بتهمة الاشتراك مع اخر هارب في جريمة سرقة مليونين و300 ألف درهم من 3 مستثمرين عن طريق الحيلة والخداع، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وقالت النيابة ان المتهمين اوهما المجني عليهم وهم أوروبي واسيويان، برغبتهما بتحويل مبلغ وقدره 700 ألف دولار أمريكي الى الدرهم الاماراتي، بقيمة أقل من سعره السوقي بنسبة 8%، بحجة حاجتهما الماسة للدراهم، وانهما لا يستطيعان تحويل المبلغ عن طريق الصرافة مرة واحدة"، مشيرة الى إتمام اتفاق بين الطرفين على مكان الصفقة وهو شقة احد الضحايا.

وجاء في التحقيقات ان المتهمين حضرا الى شقة أحد الضحايا وهي مكان تسلم وتسليم العملات المذكورة، وما إن تأكدا من وجود المبلغ بحوزتهم، حتى اعتديا عليهم وهدداهم بالقتل وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية الإكراه من سرقة المنقولات المذكورة والفرار بها بعد سرقة هواتفهم الذكية.

وذكرت النيابة أن المجني عليهم توجهوا الى مركز الشرطة وفتحوا بلاغا في واقعة السرقة، قبل ان يتم إلقاء القبض على المتهم قيد الدعوى الذي ادعى أنه "كان برفقة المستثمرين في الشقة لتنفيذ معاملة تجارية، وأن أحدهم أخذ يلقي بعبارات مسيئة، ما دفعه وزميله الهارب للاعتداء عليهم بالضرب، والهرب دون سرقة أموالهم".