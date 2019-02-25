سنتان حبساً لعصابة سرقت ربع مليون درهم من سيارة نقل أموال

المصدر: دبي- رامي عايش

أصدرت المحكمة القضائية في محكمة الجنايات في دبي صباح اليوم حكما بالحبس سنتين والإبعاد بحق عصابة افريقية، هاجمت سيارة نقل أموال بالفؤوس والسكاكين، واعتدت على سائقها وحارس أمنها وموظف آخر، وسرقت 265 ألف درهم أثناء استلامها من احدى شركات الصرافة الكائنة في منطقة المحيصنة الثانية.

وأظهرت التحقيقات النيابية في هذه القضية، أن افراد العصابة البالغ عدد افرادها 9 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 عاما و 35 عاما وأحدهم هارب، استغلوا انشغال مشغلي سيارة نقل الأموال، باستلام حصيلة عمل شركة الصرافة في ذاك اليوم الذي كان في شهر يوليو الماضي، فاعترضوا طريقهم اثناء العودة الى السيارة، وهاجموهم بالأسلحة البيضاء المذكورة، واعتدوا عليهم قبل ان يتمكنوا من سرقة حقيبة الأموال التي استلموها لتوهم من إدارة فرع الشركة، ويفروا من المكان بسيارة كانت تنتظرهم في المكان، بعد اتلاف الإطار الأمامي لمركبة " النقل" بواسطة سكين، فيما تم نقل المجني عليهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

كما دلت كاميرات المراقبة بعد مراجعتها من قبل الشرطة التي حضرت الى المكان بعدما سمعت جرس الإنذار الخاص بفرع شركة الصرافة، ان الجناة كانوا يراقبون المكان قبل تنفيذ الجريمة.

ووفق أقوال شرطي في تحقيقات النيابة العامة، فقد تم العثور على الحقيبة المسروقة فارغة على بعد 500 متر من مسرح الجريمة، وأن عملية البحث والتحري عن الجناة دلت على انهم استخدموا لوحة سيارة مسروقة من الشارقة، وثبتوها على السيارة التي استخدموها في الهروب من المكان، وانهم يقطنون في امارة عجمان ليصار إلى إلقاء القبض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع شرطة عجمان.

واعترف اللصوص لدى إلقاء القبض عليهم ان المتهم الهارب هو من خطط لتنفيذ الجريمة لكونه كان يعمل حارس أمن في المنطقة ذاتها ولديه معلومات عن أماكن وأوقات حضور سيارات نقل الأموال ، مشيرين إلى انهم حضروا الى المنطقة قبل أسبوعين من تنفيذ الجريمة ، واشتروا سلاحا ابيض لهذا الغرض، وفي يوم الواقعة اجتمعوا في امارة الشارقة ووزعوا الأدوار فيما بينهم قبل ان يحضروا الى مسرح الجريمة بسيارتين، وينفذوا جريمة السرقة وفق ما خططوا لها.

