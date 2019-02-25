وفاة عامل وإصابة 3 في سقوط رافعة بناء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

توفي عامل آسيوي، ولحقت بثلاثة آخرين إصابات صنفت بـ«البليغة والمتوسطة»، إثر سقوط رافعة في موقع بناية قيد الإنشاء، بمنطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، وتم نقلهم إلى مستشفيي الرحبة والمفرق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بسقوط رافعة بناء، وتحركت فرق التدخل السريع ودوريات الإسعاف، والشرطة المختصة إلى الموقع، وتعاملت معه على الفور.

ودعا المقدم إبراهيم علي جلال البلوشي مدير إدارة التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة أصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.