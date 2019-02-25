الحبس والإبعاد لسارقي تبرعات مسجد في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس ثلاثة متهمين 6 أشهر وحبس شريكهم الرابع 3 أشهر لمعرفته بالجريمة وعدم إبلاغه الجهات الأمنية، كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة وذلك لقيامهم بسرقة أموال تبرعات موجودة بصندوق في أحد المساجد في منطقة الراشدية في عجمان وذلك بعد إتلاف الصندوق وسرقة الأموال من داخل المسجد.

وتشير أوراق القضية إلى أن الشاكي عامل نظافة في مسجد بمنطقة الراشدية كان يقوم بعملية النظافة قبيل صلاة الفجر، وفوجئ بأحد الأشخاص يقوم بالاستيلاء على الأموال المودعة بصندوق جمع التبرعات، فقام بإبلاغ الشرطة فتم ضبط المتهمون الذين اعترفوا بالسرقة، وأفاد الرابع بأنه كان على علم بالسرقة إلا أنه لم يبلغ الجهات المختصة ولم يقم معهم بعملية السرقة.