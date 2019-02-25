محاكمة آسيوي أخفى مخدرات في حقيبة سفر

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس زائراً آسيوياً في الخمسينيات من عمره بتهمة جلب وحيازة 4 كيلوغرامات من مخدر الماريجوانا، ضبطت داخل حقيبته أثناء محاولته الدخول إلى الدولة عبر مطار دبي.

وبينت النيابة أن المتهم كان يخفي الماريجوانا في جيوب 4 سراويل جينز داخل حقيبته التي أثارت شكوك أفراد الجمارك أثناء تفتيش الحقائب المفقودة، وتبين أنها تحتوي على كثافة غير طبيعية أسفلها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تعرفت إلى هوية صاحب الحقيبة من خلال شركة الطيران التي استخدمها، وأنه لم يبلغ عن فقدان حقيبته بالرغم من وصوله إلى الدولة قبل 3 أيام من تاريخ إلقاء القبض عليه، وعليه تم التعميم عليه المتهم وإلى إدارة مكافحة المخدرات لكي يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت إنه بفتح الحقيبة أمامه، اعترف بمسؤوليته عن جلب وحيازة المواد المخدرة المضبوطة معه بنية تسليمها إلى شخص مقيم في الدولة.