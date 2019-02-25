تأييد حكم المؤبد والغرامة لتاجر مخدرات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بعد ضبطه في كمين متلبساً بالتهمة المسندة إليه.

وكانت معلومات وردت إلى قسم مكافحة المواد المخدرة، تفيد بأن المتهم يتاجر بمخدر «الماريجوانا»، فتم إعداد كمين، في المكــان المتفق عليه بين المتهم والمصدر السري لتسليم كمية من المخدر مقابل 800 درهم، وبمجرد ترجل المتهم من سيارته تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الماريجوانا و36 قرصاً من المؤثرات العقلية.

واعترف المتهم بمحضر الاستدلالات بتعاطيه للمؤثرات العقلية وقيامه ببيع مخدر الماريجوانا، كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية احتواء عينة بول المتهم على مركبي ام دي ام، وام دي وهما من المؤثرات المدرجة بالجدول الخامس من مكافحة المواد المخدرة.

وعليه قامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى القضاء، بوصف أنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة «الماريجوانا» ومؤثرات عقلية «ام دي ام» بقصد الاتجار، وتعاطى مؤثرين عقليين، مطالبة بمعاقبته.