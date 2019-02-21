"مبرمج" يعطل 15 موقعاً إلكترونياً لشركة إعلامية بعد خلاف معها

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم مبرمج حاسوب آسيويا بتهمة تعطيل 15 موقعاً إلكترونياً تابعة لشركة إعلامية، بعد استقالته منها، بسبب خلاف على استقطاع مبلغ مالي من راتبه "بموجب العقد المبرم بينهما".

وقالت النيابة في أمر الإحالة ان المتهم البالغ من العمر 33 عاما دخل المواقع الالكترونية المذكورة في الدعوى، دون تصريح، لإلغائها واتلافها، تنفيذا لتهديده السابق لمدير الشركة الذي طالبه بإعادة 4 آلاف درهم تم خصمها من راتبه كشرط جزائي لتقديم استقالته قبل انقضاء المدة المتفق عليها.

واظهرت التحقيقات ان المتهم تقدم باستقالته للشركة، بعد التحاقه بها بنحو ثلاثة شهور، الا ان الشركة اشترطت عليه الاستمرار في العمل معها لمدة ستة شهور، وخصم ألفي درهم من راتبه الأصلي وهو 5 آلاف درهم، مقابل الخسائر التي تكبدتها الشركة من جراء توظيفه، فوافق على ذلك، وبقي على رأس عمله مدة شهرين فقط من بعد الاتفاق، ومن ثم أعاد تقديم استقالته ثانية، وقوبلت بالموافقة، الا انه عاد عن موافقته على خصم الفي درهم من راتبه، وطالب الشركة بإعادة الأربعة الاف درهم المخصومة من راتبه على مدى شهرين، والا سيخترق المواقع الالكترونية، موضوع الدعوى، وبالفعل نفذ تهديده بعدما رفضت الشركة ارجاع المبلغ له، وتسبب بخسائر مالية لها بناء على ما أقر به مديرها للنيابة.