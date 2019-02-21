كيلو ونصف مواد مخدرة في حقيبة ملابس

المصدر: الشارقة - البيان

يواجه شخص من جنسية آسيوية، تهمة حيازة كيلو ونصف من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، عثر عليها مخبأة في حقيبة ملابسه داخل غرفة السكن، واستمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، إلى أقوال شاهدي الإثبات في القضية، حيث قال الأول إنه يعمل في قسم مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة.

وكان من ضمن فريق الضبط، عندما وردت معلومات لغرفة العمليات، تفيد بوجود شخص يحوز كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار والترويج، مشيراً إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، انتقل فريق الضبط إلى موقع سكنه، وخلال استجوابه وتفتيش الغرفة التي يسكن بها، تم العثور على حقيبة تحت السرير، بداخلها مواد مخدرة، بلغ وزنها كيلو ونصف.

أقول

وأكد الشاهد الثاني، أنه حقق مع المتهم وأخذ أقواله، مشيراً إلى أن المتهم أقر بأن عليه دين قيمته ستة آلاف درهم لشخص لاستخراج تأشيرة له، والقيام ببعض الأعمال الأخرى، لافتاً إلى أن المتهم قال له إن هذا الشخص كان يوجهه بوضع الحقيبة في أماكن عديدة، حتى يتواصل معه شخص آخر من طرفه، فقام بوضع أجزاء من الكمية المضبوطة في مكانين أو أكثر، لحين قدوم هذا الشخص المجهول لأخذ الكمية. وبمواجهة المتهم بأقوال الشهود، أكد أنه لا يعرف عن الحقيبة أي شيء، وأنها وجدت داخل حقيبة الملابس خاصته خلال تفتيش الفرق الأمنية لها.

مشيراً إلى أنه وجد قفل حقيبته مكسوراً، لافتاً إلى أن الغرفة التي يسكن بها يوجد بها 6 أشخاص غيره، مؤكداً أنه يعرف الشخص المدعو (ع)، وأنه أعطاه أموالاً لاستخراج تأشيرة عمل، بدورها، أجلت المحكمة القضية لتاريخ 10 مارس لتقديم الدفاع.