حجز قضية قاتل للحكم 25 مارس

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حجزت محكمة جنايات الشارقة، قضية قتل المتهم فيها آسيوي الجنسية، للحكم بتاريخ 25 مارس المقبل، بعد تقديم ذوي المجني عليه ما يفيد طلب القصاص، ورفض قبول الدية الشرعية.

ودعا المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم، الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى الرأفة بموكله، دافعاً بأنه يعاني من مرض الانفصام بالشخصية، وأن بحوزته تقارير طبية تثبت ذلك، مرفقة بمذكرة الدفاع.

وكان يتلقى العلاج في مستشفى خاص بدبي، لافتاً إلى أن المتهم عندما ارتكب جريمة القتل، كان في حالة من الاضطراب النفسي، ولم يستطع التحكم بتصرفاته، ما دفعه لقتل المجني عليه ليلاً، بعد مشادة كلامية وشجار نشب بينهما.

إحالة

وطالب المحامي المنتدب في مذكرته التي قدمها لهيئة المحكمة، بإحالة المتهم للطب النفسي، وللجنة طبية لتحديد حالته النفسية.

وإبطال جريمة القتل، لتوفر سبب من أسباب الإباحة بحق المتهم، المتمثلة في مرضه بالانفصام بالشخصية والاضطرابات النفسية، مطالباً استدعاء الطبيب المشرف على حالته المرضية قبل ارتكابه للجريمة، لسماع أقواله ومناقشته بالتقرير الطبي المرفق بملف القضية، هذا، وقد حجزت المحكمة، القضية للحكم يوم 25 مارس المقبل، بعد تقديم ذوي القتيل ما يفيد برغبتهم بالقصاص من المجني عليه، ورفضهم الدية.