المؤبد لمدير مبيعات اختلس 13 مليون درهم من مديره

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، أمس، حكماً مشدداً «غيابياً»، بالسجن المؤبد والغرامة، بحق مدير مبيعات أوروبي في شركة خدمات توظيف لإدانته بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 13.4 مليون درهم مملوكة لمديره، وذلك من خلال الاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وتزوير مستندات واستعمالها في تنفيذ مخططه الإجرامي، مستغلاً تواجد المجني عليه خارج الدولة.

ودلّت تفاصيل القضية أن «المُدان» الهارب خارج الدولة، زوّر مستندات للحصول على خدمات الاتصالات الخاصة بالشريحة الهاتفية والعائدة للمجني عليه، بأن راجع مركز خدمة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أثناء تواجد المجني عليه خارج الدولة، وانتحل صفة صاحب الشريحة الهاتفية للمجني عليه أمام الموظف المختص، وادعى على خلاف الحقيقة فقدانه تلك الشريحة، وحصل على بدل فاقد لها.

كما ذكرت النيابة أن الجاني قلّد ختم شركة المجني عليه، واستعمله فيما قُلد من أجله، واصطنع محررين غير رسميين مزوّرين:

الأول عبارة عن طلب تحويل مالي منسوب صدوره للشركة قدمه لأحد البنوك لتحويل 3.3 ملايين دولار أمريكي من حساب الشركة إلى حسابه في بنك آخر، والثاني عبارة عن طلب تحويل مبلغ مالي قدره 380 ألف دولار، ونسب صدوره للشركة لتحويل المبلغ من حسابها إلى حسابه لدى البنك، وعلى غرار المحررات الصحية.