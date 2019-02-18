ينتحلان صفة رجال الأمن ويسرقان مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

باشرت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية انتحال صفة رجلي أمن المتهم فيها اثنان من جنسية عربية وآسيوية، أقدما على الاعتداء على عدد من الأشخاص وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وممتلكات خاصة بهم.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 3 مارس المقبل مع استمرار حبس المتهمين. وبحسب أقوال الشهود أقدم أحد المتهمين على دخول بقالة وقام بإبراز بطاقة ادعى فيها أنه من أفراد التحريات، وبعدها اعتدى بمساعدة المتهم الثاني على شخصين من الجنسية الآسيوية، وأدخلوهما إلى سيارة خاصة بالقوة، حيث اقتادوهما لمنطقة ترابية وتمكنا من سرقة مبلغ 1450 درهماً، كانت بحوزة المجني عليهما وسلسلة ذهبية وساعات وخاتماً وقلادة ذهبية من معصم أحد المجني عليهما.

وأكد أحد المجني عليهما أنه كان برفقة زميله في سوبر ماركت، وبعدها أتى المتهمان وقاما بالاعتداء عليه وعلى زميله وتمكنا من سرقة سلسلة ذهبية وساعة منه كانت بيده، ومبلغ قدره 1450 درهماً، بعد أن ادعيا أنهما يعملان في الشرطة، إذ أبرز أحد المتهمين بطاقة مكتوباً عليها أنه من التحريات، مشيراً إلى أنهما أجبروهما على ركوب السيارة الخاصة بهما، ومشيا بهما لمدة 45 دقيقة في الشوارع، وبعدها أنزلوهما في منطقة ترابية، لافتاً إلى أنهما قاما بالاعتداء عليهما بعصا خشبية.

بدوره أكد الشاهد في القضية أنه في تاريخ الواقعة كان يعمل في السوبر ماركت، وكان المجني عليهما بالمحل، وبعدها دخل المتهمان وقالا إنهما من التحريات، أحدهما كان يتكلم العربية، لافتاً إلى أنه شاهد المتهمين يقومان بالاعتداء على المجني عليهما بالضرب وأدخلاهما سيارة بالقوة، بعد أن أخذا من أحد المجني عليهما سلسلة وخاتماً.