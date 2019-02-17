السجن 10 سنوات لآسيوي شرع بقتل زميله في السكن

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بسجن المتهم (ج، ن،ك) آسيوي الجنسية، عشر سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لشروعه في قتل زميله في السكن بمنطقة الجرف الصناعية، بسبب شجار بينهما، وسدد الجاني للمجني عليه طعنتين بسكين في بطنه وصدره، وحاول أن ينهال عليه بالطعن مرة أخرى، إلا أن تدخل أحد الشهود حال دون الإجهاز علي الضحية.

وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أنه تم الاعتداء على المجني عليه، آسيوي الجنسية، بواسطة سلاح أبيض، عبارة عن سكين حادة، واعترف الجاني بأنه يعمل قصاباً في أحد المحال في سوق عجمان، وبسبب خلاف بينه وبين المجني عليه في السكن، قام بالاعتداء عليه وضربه بالسكين، وذكر أنه خرج من مقر عمله وتوجه إلى مقر سكنه، وشاهد المجني عليه، وكان في حالة سكر، وبدأ الشجار بينهما، إلا أن المشرف في السكن، فرق بينهما.

وبعدها توجه المتهم إلى مقر عمله في السوق، وبينما هو في عمله، جاء المجني عليه، وطلب منه الخروج للشجار معه مرة أخرى، وهنا، أخذ المتهم سكنية وسط دهشة الجميع، وانهال عليه بالطعن.