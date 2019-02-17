موظف يستولي على 100 ألف درهم استلمها لتسديد قيمة الضريبة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قررت محكمة الجنايات بالشارقة تأجيل نظر قضية استيلاء شاب عربي يعمل مندوب علاقات عامة لإحدى شركات التجارة، على مئة ألف درهم، كان تسلّمها لتسديد قيمة الضريبة المستحقة على الشركة التي يعمل بها. وقال الشاكي إن المتهم يعمل لديه وقام بتزوير مستندات تفيد بتسديد مبالغ ضريبية داخل مبنى بلدية مدينة الشارقة، موضحاً أن المتهم بعد اكتشاف أمره حاول التفاوض لرد الأموال التي استولى عليها.

وكانت الهيئة القضائية قد واجهت المتهم في جلسة سابقة بتهمة تزوير إيصالات مالية تعود لبلدية مدينة الشارقة، واستخدام المحرر الرسمي المزور على الرغم من علمه بأنه مزور، واستولى من وراء ذلك على مبالغ مالية باسم سينما تقع في منطقة الرولة، فصدر حكم غيابي بحقه لمدة خمس سنوات.

وقال المتهم إنه بريء وإنه لا يعمل في السينما وتفاجأ بأن عليه قضية وحكماً عندما أوقفته إحدى الدوريات، لافتاً إلى أنه يعمل في مؤسسة للتجارة وكفيله هو كفيل الشاكي.

المحكمة أجلت النظر في القضية إلى جلسة يوم 24 الجاري لتمكين المتهم من تقديم الدفاع.