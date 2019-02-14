الحبس 3 أشهر والإبعاد لشاب عربي عضّ شرطياً

المصدر: عجمان- اسامة اح

قضت محكمة جنايات عجمان، بحبس المتهم (خ، ف، ي) عربي الجنسية، 3 أشهر، لتعديه على موظفين عامين يعملان في الشرطة، وقاومهما بالقوة والعنف عند ضبطه، وأخذ الأصفاد منهما عندما حاولا تقييده، ورمى البطاقة العسكرية عند إبرازها له أثناء تأديتهما وظيفتهما، واعتدى بالضرب على أحدهما وعضه ورفسه برجله، ثم هرب من مكتبه في إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية في عجمان.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم قام بالاعتداء على أفراد رجال الشرطة أثناء قيامهم بضبطه، لورود 7 تعميمات للقبض عليه، حيث دخل رجال الشرطة إلى مكتب المتهم في منتصف النهار، وأبرزوا ما يثبت هويتهم.

وطلبوا منه أن يرافقهما إلى السيارة، فأخبرهم بأن زميله سيأتي ليعطيه مبلغاً من المال، وأثناء محاولته للهرب، وقع مرتين على وجهه وتم الإمساك به، حاول الشرطيان تقييده بالأصفاد حتى وصول سيارة الدورية، لكنه قاومهما وقام بعضّ أحد رجال الشرطة في كتفه اليسرى ورفسه حتى لا يضع الأصفاد بيده، وظل في حالة مقاومة لعملية الضبط لأكثر من 25 دقيقة، حتى وصلت دورية الشرطة.