المؤبد لآسيوي قتل فتاة في شقتها خنقاً

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالسجن المؤبد والإبعاد بحق عامل آسيوي قتل فتاة داخل شقتها خنقاً.

وتشير أوراق الجريمة التي وقعت في مارس الماضي، إلى أن غرفة عمليات شرطة دبي تلقت بلاغاً بوجود رائحة كريهة من الشقة التي كانت تقطنها المجني عليها في منطقة البراحة، وبالانتقال إلى هناك، والدخول إلى الشقة بعد إذن النيابة العامة، شوهدت جثة المجني عليها المتوفاة متحللة بداخل دورة المياه.

معاينة

وبمعاينة الشقة لم تُشاهد بعثرة، في حين تبيّن أن الباب مغلق من الخارج لأن المفتاح كان مفقوداً، كما تبيّن أن الهاتف الجوال الخاص بالضحية غير موجود، وأثمرت التحريات عن العثور على هاتف المجني عليها في أحد المحلات، وباستجواب صاحب المحل، تم التوصل إلى هوية المتهم.

واعترف الجاني بأنه قبل إلقاء القبض عليه ببضعة أيام اتصل بالمجني عليها التي سبق أن أقام معها علاقة غير شرعية، وذهب إلى مقر إقامتها ليتفاجأ قبل خروجه من شقتها باختفاء 150 درهماً من محفظته، فقام بقتلها خنقاً في دورة المياه.

وأضاف «القاتل» أنه بعد تنفيذ جريمته، أخذ المبلغ الذي سلمها إياه، والـ 150 درهماً التي استولت عليها، وسرق هاتفيها.