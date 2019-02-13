150 درهماً تجلب المؤبد .. وهاتف يكشف التفاصيل

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بالسجن المؤبد والإبعاد، بحق عامل آسيوي قتل فتاة داخل شقتها خنقاً بعد خلاف معها على ثمن "المتعة"، وأغلق الباب عليها من الخارج بعد تنفيذ الجريمة، ومن ثم هرب، إلى أن وقع في قبضة الأجهزة الأمنية التي توصلت إليه بعدما باع الهاتف النقال للمجني عليها إلى أحد المحلات.

تفاصيل الجريمة

وتشير أوراق هذه الجريمة التي وقعت في مارس الماضي، إلى أن غرفة عمليات شرطة دبي تلقت بلاغاً حول انبعاث رائحة كريهة من الشقة التي كانت تقطنها المجني عليها في منطقة البراحة، وبالانتقال إلى هناك، والدخول الى الشقة بعد إذن النيابة العامة، شوهدت جثة المجني عليها المتوفاة متحللة مستلقية على جنبها بداخل دورة المياه وتحديداً أسفل المغسلة، ولم توجد أية إصابات على جسدها أو ما يشير إلى تعرضها للقتل.

وبمعاينة الشقة لم تُشاهد بعثرة، في حين تبين أن الباب مغلق من الخارج لأن المفتاح كان مفقودا، وان الهاتف الجوال الخاص بالضحية غير موجود أيضا، فتم الاشتباه بالأمر، وعليه تم تشكيل فرق بحث وتحر لمعرفة الحقيقة والتوصل للجاني والقبض عليه.

وتم توزيع مجموعة من أفراد التحريات للبحث في محلات الهواتف المجاورة، واثمرت التحريات العثور على هاتف المجني عليها بعد بيعه في أحد المحلات، ومن خلال استجواب الشاري صاحب المحل، تم التوصل إلى هوية المتهم التي تم التأكد منها أيضا بعد تفقد سجل المكالمات الصادرة والواردة الى هاتف الضحية، ليصار إلى ادراج اسمه ضمن قائمة المشتبه بهم، ومن ثم إلقاء القبض عليه في مدينة العين، بعد استدراجه بواسطة الاتصال به من هاتف أحد اقاربه، واعترف بقيامه بالجريمة، ثم اقتيد إلى إمارة دبي.

اعترافات الجاني

واعترف الجاني في جمع استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه من اتهام، مقرراً " أنه قبل إلقاء القبض عليه ببضعة أيام حضر إلى إمارة دبي قادماً من مدينة العين وتوجه إلى أحد الأماكن للبحث عن فتاة "متعة"، ولما أخفق في العثور على واحدة، اتصل بالمجني عليها التي سبق وأن أقام معها علاقة غير شرعية، واتفق معها على معاشرتها مقابل مبلغ من المال، فحضر الى مقر إقامتها، لكنهما اختلفا على المبلغ المتفق عليه، ليتفاجأ بعد خروجه من دورة المياه في شقتها باختفاء 150 درهما من محفظته، وهو ما أشعل فتيل الجريمة التي انتهت بقتلها خنقا في دورة المياه بعد تتبعها الى هناك.

وأضاف "القاتل" انه بعد تنفيذ جريمته، توجه الى دولاب المجني عليها واخذ المبلغ الذي سلمها إياه، والـ 150 درهما التي استولت عليها من محفظته، وسرق هاتفيها وغادر الشقة بعد بإغلاقها المفتاح من الخارج، قبل ان يتوجه إلى محطة حافلات ويغتسل في الحمامات التابعة لها، ثم نام في الحديقة القريبة منها حتى الصباح، ولما استيقظ توجه إلى أحد محلات الهواتف المتحركة وباع أحد هاتفي الضحية ثم عاد الى مدينة العين التي ألقي القبض عليه فيها.