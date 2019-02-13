بلدية الشارقة تضبط أسطوانات غاز منتهية الصلاحية في طريقها للبيع

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت فرق التفتيش في قسم الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط إحدى المركبات محملة بعدد من أسطوانات الغاز الغير صالحة للاستخدام وتشكل خطراً كبيراً على الأفراد، ضمن حملاتها المستمرة والمكثفة للقضاء على كل مشوهات المظهر العام، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه في الكسب الغير مشروع والمخالف للقانون، حيث تبذل فرق التفتيش جهوداً كبيرة وتعمل ليل نهار لمكافحة الظواهر السلبية بمختلف أشكالها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يمارسها، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة ورفض السلوكيات السلبية التي يمكنها الحاق الضرر بأفراد المجتمع.

وأكد خليفة بوغانم السويدي رئيس قسم التفتيش البلدي أن فرق التفتيش تنظم حملات دورية مستمرة على مختلف المناطق في مدينة الشارقة لضبط كل الممارسات السلبية، تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية ولتحقيق أهداف القسم في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومكافحة الظواهر السلبية حتى تبقى الشارقة صحية ومثالية والوجهة المفضلة للعيش، كما تستمر البلدية في تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، من خلال حملات التوعية المستمرة، وهو ما يؤكد حرص البلدية على أن توفر الإمارة لسكانها وزوارها كل وسائل الراحة بمستوى عالٍ لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها.

وأشار السويدي إلى أن هذه الأسطوانات التي تم ضبطها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً كبيراً على كل من يستخدمها باعتبارها عُرضة للانفجار من خلال تسريب الغاز الذي تحتويه، حيث يقوم بعض الأفراد بشراء هذه الأسطوانات بسعرٍ زهيد ثم يقومون بتعبئتها في أماكن أخرى لبيعها والربح منها، حيث يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم بعد ضبطهم وتسليم هذه الأسطوانات للشركات المعتمدة من أجل إتلافها، حيث تمكنت فرق التفتيش خلال الفترة الماضية من ضبط 5 مركبات محملة ب40 أسطوانة منتهية الصلاحية.

وشدد رئيس قسم التفتيش البلدي على ضرورة عدم التعامل مع هؤلاء الباعة والالتزام بالتزود بالغاز من الشركات المعتمدة، والتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن كل من يقوم بممارسة سلوكيات سلبية تشوه المظهر العام وتضر بالمجتمع من خلال الاتصال على الرقم 993 التابع لمركز الاتصال في البلدية.