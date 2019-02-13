بالفيديو.. شرطة عجمان تطلق أول سيارة لاسلكية مسلحة

المصدر: وام

أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان "قناصٌ الإمارات" كأول سيارة لا سلكية مسلحة على مستوى الدولة خلال مشاركة القيادة في أسبوع الابتكار تحت شعار" الإمارات تبتكر" بحضور سعادة العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام ورئيس فريق الابتكار وعدد من كبار الضباط وصف الضباط، والجمهور من زائري المعرض.

"قناصٌ الإمارات" أول سيارة لاسلكية مسلحة

تطلقها شرطة عجمان في شهر الابتكار pic.twitter.com/YM2hczG0WE — Ajman Police (@AjmanPolice) February 13, 2019

و قال المساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني من قسم الإعلام والعلاقات العامة مبتكر مشروع "قناصٌ الإمارات" أن "قناصٌ الإمارات عبارة عن سيارة يتم التحكم بها لاسلكياً عبر الريموت كونترول مصنوعة من صفيحة حديدية صلبة تم تصنيعها خصيصاً في مختبر القيادة تزن 11 كيلوجراماً، تسير بأربع عجلات صممت بخصائص تمكنها من السير بثبات والتغلب على العوائق ومقاومة الانزلاق، ومحرك كهربائي يعمل على بطاريات وتسير بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة.

كما تم تزويد السيارة بسلاح يعمل على ضغط الهواء بسعة 100 طلقة ، إضافة إلى نظام تعقب جئ بي اس وكاميرتين تم ربطهما بغرفة العمليات وحقيبة البث المباشر، إحداهما لتصويب السلاح على الهدف ، والأخرى لتوجيه السيارة إلى المكان المطلوب، ونظام إضاءة ال اَي دي خاصة للسيارة يمكنها من إنجاز مهامها في الليل وفي الأماكن المظلمة.

وعبّر الزرعوني عن اعتزازه وفخره لإنجاز الفكرة وتنفيذها لتصبح واقعاً بعد عمل استمر 3 أشهر، مشيراً إلى أن جميع مراحل تصنيع السيارة تمت داخل مختبر الابتكار التابع للقيادة بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية للابتكار، وأن المشروع انطلق منذ عامين بعد الدراسة واستهداف أفراد المجتمع لأخذ الأفكار وأهم المقترحات البناءة.

من جانبه قال القائد العام لشرطة عجمان أن ابتكار قناصٌ الإمارات يُمثل امتدادا لسلسلة نجاحات وإبداعات الكوادر الشرطية والوطنية على مستوى القيادة، من خلال الاختراع والابتكار بما يسهم في تحقيق رؤى وزارة الداخلية بهدف تعزيز الأمن والأمان وثقة الجمهور وترسيخ ثقافة الابتكار، ويعتبر إضافة متميزة لمنظومة الرقابة الأمنية بشرطة عجمان.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي بجهود وإبداع المبتكر المساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني الذي استطاع تنفيذ الفكرة الابتكارية النابعة من حسه الأمني وحرصه على تطوير العمل الشرطي، داعياً إلى دراسة إمكانية تطوير قناص الإمارات من حيث قوة السلاح وكفاءته وتحويل السيارة إلى عربة مصفحة أكثر قوة ومتانة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف والمؤثرات البيئية.