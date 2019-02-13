الحبس 6 أشهر لخادمة نشرت صور والدة وأبناء مواطن دون إذنه

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس المتهمة (ر. م. ن) آسيوية تبلغ من العمر 29 عاماً، 6 أشهر وإبعادها عن البلاد بعد قضاء فترة العقوبة.

وذلك لنشرها صور أفراد أسرة مواطنة دون أخذ الإذن، ووضع صور أبناء رب الأسرة الذي تعمل معه في عجمان وصورة والدته في صفحتها الخاصة في الفيسبوك مع تعليقات ساخرة قامت بكتابتها عن أفراد الأسرة، كما قامت بارتداء ملابس صاحبة البيت دون الحصول على إذن وصُورت بها ونشرتها في صفحتها الخاصة.

واتهم المواطن المتهمة بالاعتداء على خصوصية أبنائه، بأن التقطت صوراً لهم عبر هاتفها النقال ونشرت صورهم على الفيسبوك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقال في التحقيقات إن المتهمة سرقت بعض الملابس التي تعود إلى زوجته وتصوير أولاده وأمه دون إذن منه. وأقرت المتهمة بأنها قامت بغسل ملابس الزوجة عند سفرها خارج الدولة وقامت بارتداء بعضها وصورت بها ثم أعادتها وكانت تعتقد أن الملابس قديمة ولا تريدها، كما قامت بتصوير الأبناء وأم كفيلها.