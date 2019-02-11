شرطة الشارقة تنجح في إقناع فتاة بالعدول عن محاولة الانتحار

المصدر: الشارقة - البيان

أدت سرعة الاستجابة والتحرك السريع من قبل رجال مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة إلى إنقاذ حياة فتاة من إحدى الجنسيات العربية في الـ 17 من عمرها من محاولة الانتحار، حيث تمكّنت عناصر الدوريات الأمنية من الوصول إلى الفتاة في الوقت المناسب وإقناعها بالعدول عن فكرة الانتحار، بعد أن صعدت إلى سطح البرج السكني الذي تقيم به مع أسرتها بمنطقة النهدة بالشارقة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة تلقت بلاغاً يفيد بوجود فتاة على سطح أحد الأبراج السكنية يرجح أنها مقدمة على الانتحار، انتقلت دوريات مركز شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وتمكّن بعض أفرادها من الوصول في ثوانٍ معدودة إلى سطح المبنى والتحدث مع الفتاة بصورة هادئة،حنى اقنعوها بالنزول، ثم قدموا الدعم النفسي لها واستكملوا الإجراءات القانونية الخاصة بمعالجة الموقف.