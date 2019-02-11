يدعي وفاة طفله للتهرب من نفقته

المصدر: دبي-رامي عايش

تجرد أب عربي في الثلاثينيات من عمره، من كل معاني الإنسانية والأبوة، وحاد عن منظومة القيم والأخلاق، من أجل حفنة من الدراهم، بأن ادعى أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، بأن طفله متوفى، بعكس الحقيقة، للتهرب من سداد نفقته.

وبحسب ما جاء في تفاصيل هذه الواقعة، التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، فإن النيابة العامة اتهمت الأب، وهو مستثمر، بتزوير بيان «وفاة» طفله، منسوب صدوره إلى مطبوعات بلده، وأعطى المحرر صفة الرسمية، من خلال تصديقه في مكتب وزارة الخارجية في دبي، للاحتجاج به أمام محاكم دبي في إحدى الإشكالات الشرعية، قاصداً تضليل القضاء بتغيير حالة طفله، والتهرب من دفع المستحقات المترتبة عليه.