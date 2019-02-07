فرقة إنقاذ بحري تتدخل لإخراج ناقل مخدرات من مياه «الخور»

المصدر: دبي ـ رامي عايش

كشفت النيابة العامة في دبي أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن واقعة غريبة، مفادها أن زائراً أفريقياً في عمر الشباب، رفض الخروج من مياه خور دبي بالقرب من «دبي فيستيفال سيتي» بالرغم من أنه قضى وقتاً طويلاً وهو يسبح هناك، ولم يتمكن أحد هناك من تفسير هذا الرفض، إلا بعد حضور فرقة إنقاذ بحري تم استدعاؤها لإخراجه، وكشف سره، ليتبين أنه كان مصاباً بألم شديد في بطنه نتيجة ابتلاعه 28 كبسولة بداخلها 468 غراماً من مادة ميثامفيتامين المخدرة.

تفاصيل الواقعة التي جرت في نوفمبر الماضي، سردها شرطي في مركز شرطة الموانئ خلال تحقيقات النيابة العامة، حيث أشار إلى ورود بلاغ من العمليات عن وجود شخص يمارس رياضة السباحة في خور دبي قرب مرسى «دبي فيستيفال سيتي» ويرفض الخروج بالرغم من أنه أمضى وقتاً طويلاً في السباحة.

وعليه تم إرسال فرقة من الإنقاذ البحري إلى مكان البلاغ، وتم إخراج الشخص المذكور، واصطحابه إلى مركز شرطة الموانئ. وأضاف الشاهد: بسؤال المتهم عن اسمه وهويته، أخذ يتألم من بطنه، ويتبين أنه كان مبتلعاً عدداً من كبسولات المخدرات، وأقر بأنه ابتلعها في موطنه لتسليمها لأشخاص في الدولة.