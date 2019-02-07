يدفعان 950 ألف دولار للتخلص من «السِّحر والحسد»

المصدر: دبي-رامي عايش

950 ألف دولار، هو مجموع ما سلمه عربيان إلى 3 أفارقه في 6 شهور، لتخليصهما من «السحر والحسد»، الذي زرعه فيهما المتهمون، الذين ادعوا قدرتهم على العلاج، دون أن يدركا أنهما فريستان لأكبر قضايا الاحتيال.

تفاصيل هذه القضية، التي جرت في نوفمبر 2015، كشفتها النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، بعد إلقاء القبض على متهم جديد.

وبينت أنه ومتهمان يقضيان حكما في ذات القضية، احتالوا على عربيين وادعوا أنهم يملكون مبالغ مالية كبيرة، وأظهروا للضحيتين 390 ألف دولار «مزيفة»، كي يطمئنا، ثم أوهم المتهمون الضحيتين، أن لديهم طرقاً تجارية مربحة، لإغرائهما في الدخول معهما في شراكات تجارية، وهو ما كان.

وأضافت النيابة أن «الأفارقة» استطاعوا بعد مباشرة إجراءات إنشاء الشركة، في إقناع ضحيتهما بأنهما يعانيان من السحر، وقدموا لهما جلسات علاجية، استمرت 6 شهور، تقاضوا مقابلها 950 ألف دولار .