تعاطي المؤثرات العقلية دون وصفة يوجب الحبس

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أكد حسن المرزوقي، محامٍ ومستشار قانوني لـ «البيان»: «إن تعاطي المؤثرات العقلية من دون وصفة طبية يوجب الحبس لمدة عامين، ودفع غرامة مالية، وصدور حكم بالإبعاد إن كان مقيماً، وتجدر الإشارة إلى أن للقاضي الخيار في إيداع الشخص لمركز مختص بالرعاية والتأهيل إن كان التعاطي لأول مرة، أما المرة الثانية فهي تحسب على أنها جريمة يعاقب عليها القانون».

وأضاف المرزوقي: «تنص المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1995 بأنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج وفقاً لأحكام المادة 33».

وكانت محكمة العين قضت بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم على شاب عربي قام بتناول المؤثرات العقلية من دون وصفة طبية.