الحبس عاماً مع وقف التنفيذ لعربي دهس قدم حارس بالشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس رجل عربي الجنسية، سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمه خمسة آلاف درهم، بعد ثبوت إدانته بدهس قدم حارس أمن، يعمل في المنطقة الحرة بالشارقة، منعه من العبور.

وأورد المجني عليه، الذي مثل أمام هيئة المحكمة، في شهادته، بعد أن حلف اليمين، وفقاً لديانته، أن الواقعة حدثت أثناء وجوده على رأس عمله، عند بوابة المنطقة الحرة بالشارقة.

حيث حاول المدان الدخول إلى البوابة، وأنه قام بإيقافه وإفهامه أن الدخول مسموح فقط لحملة التصاريح، لكنه أصرّ على الدخول بمركبته الصغيرة، ودهس قدميه بعجلة مركبته، مسبباً له إصابة تلقى على إثرها العلاج. قدّم المتهم مذكرة دفاع، نفى تهمة دهس قدم المشتكي، مطالباً بمراجعة كاميرات المراقبة لاستيضاح الواقعة بجلاء.