سنتان حبساً لـ3 آسيويين اختطفوا زميلهم

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم بالحبس سنتين على المتهمين كل من (هـ، ف، ج) آسيوي 36 عاماً، (ت، ف، ن) آسيوي 31 عاماً، (ن، ج، ي) آسيوي 36 عاماً وذلك لقيامهم بخطف آسيوي آخر والتعدي عليه بالضرب وذلك بحجة أنه كان يسكن معهم وتركهم من دون سداد 3 آلاف درهم قيمة الإيجار والأكل، كما قضت المحكمة بإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية لقيام المتهمين الثلاثة بخطف المجني عليه وحجزه وحرموه من حريته باستعمال القوة بأن أمسكه المتهم الأول وأدخله سيارته وأخذه إلى غرفته وأغلق الباب عليه بعد قيامهم بضربه كما تم إجباره على توقيع ورقة بيضاء.

وقال أحد الشهود أنه شاهد عربة سوداء تقف وينزل منها أحد المتهمين ثم اختفت المركبة وفي اليوم الثاني أخبرته والدة المجني عليه باحتجازه من قبل آخرين يطلبون مبلغاً من المال للإفراج عنه.