شرطة دبي تسجل 66 حادثا مروريا خلال 3 ساعات اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت القيادة العامة لشرطة دبي أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، 1812 مكالمة هاتفية وسجلت 66 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى التاسعة من صباح اليوم (الإثنين)، بسبب الأحوال الجوية .

وناشد العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأجواء الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، داعيا الإخوة السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، بالإضافة إلى ترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة. مطالباً مستخدمي الطريق بالتعاون مع الشرطة للمساهمة في تسيير حركة السير والمرور حفاظاً على الأرواح والتقليل من حجم الخسائر التي تشهدها الطرق عادة في مثل هذه الأجواء.

وأوضح أن تجنب السرعات والالتزام بقوانين المرورية يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ويجنب السائقين مخاطر الحوادث المرورية، محذرا بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

وأشار العميد سيف المزروعي إلى أن نسبة الحوادث المرورية التي تقع في هذه الأجواء تكون خطيرة جداً نتيجة لهبوط مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور، مؤكداً أن مرور دبي ستقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في تكثيف الدوريات، والإشراف على حركة السير والمرور بشكل مستمر لمتابعة حركة المركبات خاصة على الطرق الخارجية، وكذلك التدخل السريع في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مواصلة دورها المحوري في توعية السائقين ومستخدمي الطريق عبر وسائل الإعلام وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال العميد المهندس الدكتور خالد المري، مدير الإدارة العامة للعمليات بالإنابة، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تلقت 1812 مكالمة هاتفية وسجلت 66 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى التاسعة من صباح اليوم (الإثنين)، بسبب الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن شرطة دبي لم تسجل أي حوادث جسيمة أو إصابات.

ودعا المري إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتفادي انزلاق المركبات بفعل الأمطار التي تتساقط على معظم إمارات الدولة، وخفض السرعات، وتجنّب الضغط الفجائي على المكابح لتفادي انزلاقها، والقيادة بتأنٍ على الطرقات وفي الأنفاق أثناء تقلبات الطقس، وحذر من استخدام الإشارات الضوئية التحذيرية الأربع إلا في حال التوقف التام، داعياً إلى استخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة.