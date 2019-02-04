المؤبد لموظف خطف مديره وطالبه بالحصول على المال

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة، بمعاقبة موظف ألماني الجنسية، بالسجن المؤبد، لقيامه باختطاف مديره في العمل والتعدي عليه، وحددت المحكمة، جلسة 13 مارس المقبل لنظر اتهام ذات المتهم، في قضية تزوير جواز سفر، ومهره بأختام تعود لمطارات الدولة، على غير الحقيقة.

واستمعت الهيئة القضائية لأقوال أحد الشهود العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قال إن تحرياتهم بدأت، عقب ورود بلاغ يفيد بتعرض رجل خليجي للاعتداء من قبل موظف يعمل لديه، وذلك أثناء خروجه لتأدية صلاة الفجر، حيث هاجمه المتهم وقيده بحبل، وأخذه في مركبته الخاصة، وهدده، مطالباً إياه بإعطائه مبلغاً مالياً ليتمكن من تأمين ثمن علاجه، إلا أن المجني عليه أقنعه بإعادته إلى المنزل، كونه لا يحمل نقوداً، وبالفعل، أرجعه، وتمكن من الهروب منه وإبلاغ الشرطة.