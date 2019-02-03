شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة أثناء المطر

المصدر: أبوظبي -البيان



دعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وشروط السلامة لتجنب وقوع الحوادث أثناء تقلبات الطقس .

وتعرض 6 أشخاص لإصابات، صنفت بين "المتوسطة والبسيطة، في حوادث خلال نزول المطر اليوم بأبوظبي .

وحث المقدم جابر سعيدان المنصوري رئيس قسم تحقيق الحوادث المرورية الجسيمة في مديرية المرور والدوريات ، على ضرورة الالتزام بخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية للتحكم والسيطرة على قيادة المركبات .

ودعا السائقين أثناء تعرض مركباتهم إلى حوادث مرورية بسيطة أو أعطال ميكانيكية خلال المطر الى إخراجها من الطريق واستخدام أقرب موقف آمن وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة واستخدامه في تصوير الحوادث مما يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة.